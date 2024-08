Tresla se brda, a miš je i dalje miš

Nedavno u jednom tech podcastu direktorica Logitecha spomenula je ideju “vječnog miša”, koji bi funkcionirao na pretplatu. Bio bi to računalni miš nešto robusnije izrade, od metala i nešto teži, ali vrhunski dizajniran proizvod, dugotrajniji od klasičnih miševa. Kao takav, bio bi to predmet koji ljudi neće željeti baciti i zamijeniti drugim, “poput Rolexa”, kaže direktorica Logitecha. To znači i da bi softverska podrška za njega morala biti dugotrajnija, dok se hardver s vremenom ne bi nužno morao mijenjati. Na novinarovo pitanje bi li se taj miš financirao reklamama ili kroz neku vrstu pretplate, na što je direktorica izrekla “možda”. No, vijest je odjeknula i već su procurile priče kako se sprema miš na pretplatu. Malo prenapuhano, kažu na Bugu.