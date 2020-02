Mudar čovjek

Zanimljiv gost sinoć je gostovao u emisiji ‘U svom filmu’ – Odilon Singbo, rimokatolički svećenik i misionar koji je u Hrvatsku stigao iz afričke države Benin. Budući je bio najstariji sin od njega se očekivalo da nastavi obiteljsku lozu, no on je odabrao obrazovati se i postao svećenik, a kako bi to ostvario kao dijete je radio u polju. Singbo je danas doktor znanosti, osim materinjeg jezika govori hrvatski, latinski, engleski i francuski, a trenutno je kapelan na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. U emisiji je govorio o svojoj domovini, siromaštvu u kojem ljudi žive, uspoređujući ga sa situacijom u Hrvatskoj. Također, ispričao je kako je njegov otac musliman zbog ljubavi prema svojoj budućoj ženi postao katolik. U mom kraju se kaže: Što žena hoće, to i Bog hoće – kaže Singbo.