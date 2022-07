Stetoskop za svemir

Tim znanstvenika pronašao je još jedan izvor FRB-a, koji dolazi iz galaksije udaljene nekoliko milijardi svjetlosnih godina od nas, a po mnogočemu je neobičan, čak i za neobičnu domenu kakva su brzi izboji općenito. Naime, ovaj se FRB signal ponavlja svakih 0,2 sekunde, u vrlo preciznom ritmu, a svaki od izboja traje i do 3 sekunde – stvarajući pritom ritam nalik otkucajima srca. Time je ovaj signal, službene oznake FRB 20191221A, postao i najduži tog tipa ikada otkriven, a dodatno produbljuje misterij FRB-ova kao takvih. Osim što ga od prosječnog do sada otkrivenog izboja razlikuje oko tisuću puta duže trajanje svakog “otkucaja”, signal je i oko milijun puta jači od signala pulsara ili magnetara u našoj galaksiji. Bug

Astronomers have detected a fast radio burst, or FRB — an intensely strong burst of radio waves of unknown astrophysical origin. “There are not many things in the universe that emit strictly periodic signals,” says Daniele Michilli, a postdoc in @MITKavli https://t.co/bEZeeLGQQD pic.twitter.com/1PEx9VNmQk

— MIT Science (@ScienceMIT) July 13, 2022