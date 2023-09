Internet kao alat političke kontrole u Indiji

To nije bio prvi put da je indijska vlada zatvorila internet na neodređeno vrijeme. Prema izvješćima neprofitne organizacije Access Nowa, Indija je u posljednjih pet godina isključila internet više puta od bilo koje druge zemlje – ukupno 84 puta samo prošle godine – što je utjecalo na preko 120 milijuna ljudi, piše The Guardian. U Manipuru je zatvaranje interneta na više od 140 dana dovelo do širenja dezinformacija i višemjesečnog zataškavanja nekih od najgorih zlostavljanja uključujući grupna silovanja i odrubljivanja glava, posebno protiv manjinske zajednice Kuki. Stanovnici su bili prisiljeni zatvoriti svoje nekoć profitabilne tvrtke, studenti nisu mogli završiti studije, korisnici programa socijalne skrbi nisu mogli dobiti novčane transfere niti se registrirati za primanje subvencija za hranu za najsiromašnije. Dnevnik