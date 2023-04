National Geographic ima novi projekt nazvan Genij. Riječ je o seriji od deset nastavaka koja će svake sezone pratiti drugu važnu povijesnu ličnost. Zvijezda prve sezone je Albert Einstein, a sudeći po uvodnim scenama prve epizode, nema straha da će gledatelje zamoriti beskonačne formule, ima tu dosta seksa, drame i eksplozija. To je pomalo neobična strategija da upoznamo pravog Einsteina, no nije to bez vraga, piše Nenad Polimac. Jutarnji