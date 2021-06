Posao kao i svaki drugi

To je zahtjevan posao. Potrebno je strpljenje i ogromna količina vremena. Ja primjerice koji put na videu radim 10 do 15 sati dnevno, a drugi put samo sat vremena. Ponekad ne vidiš danima nebo i sunce jer si u sobi i editaš videe, šalješ mailove, dogovaraš se, itd. U početku ti to ide slabije jer moraš naučiti što publika želi i koja su njihova očekivanja… Meni osobno je bilo bitno završiti fakultet i imati neku sigurnost, kao što sam već ranije spomenuo, kako bih, u slučaju da se ovo naglo promijeni, imao diplomu i mogao naći nešto drugo što bih mogao raditi – kaže Ivan Rado, poznat kao Malajski Tapir.