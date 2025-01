Da si ljudi ne misle da smo pravoslavci

Građani uglavnom smatraju da ga treba raskititi treba do Sveta tri kralja misleći da time završava božićno vrijeme, barem prema katoličkoj vjeri i običajima. Prema Crkvi, božićni se ciklus dijeli na dva dijela – došašće ili advent koji traje od prve nedjelje došašća do Badnjeg dana te na božićno vrijeme koje traje od Badnje večeri do nedjelje nakon Bogojavljenja na koju se slavi blagdan Krštenja Gospodinova. Borovi se ne trebaju raskititi do Sveta tri kralja, nego se mogu imati do kraja božićnog vremena koje dakle traje do Krštenja Gospodinova, što je ove godine 12. siječnja. Ipak, neka stara tradicija i običaj u hrvatskom narodu je da jaslice i bor ostanu sve do Svijećnice, 2. veljače – kaže jedan od svećenika za SiB. Mnogi ga raskićuju na Sveta tri kralja zato što tada počinje pravoslavni Badnjak. No, pravoslavci ne okite jelku nego unose u kuću hrastovu granu.