Sedam komičara, nula filtera i 17 godina čistog cinizma

Satirična emisija koja je kombinirala elemente kviza, političke satire i stand-up komedije, emitirala se na BBC-ju od 2005. do 2022. godine (te je nedavno oživljena na TLC-u), a kroz nju je prošla krema britanske i irske komičarske scene. Šest komičara podijeljeno je u dva tima, a kroz “kviz” (gdje su bodovi potpuno nebitni i služe samo kao šala) prolaze kroz bizarne, smiješne i važne vijesti iz proteklog tjedna. Moderator emisije bio je irski komičar Dara Ó Briain, poznat po brzom jeziku i genijalnom kontroliranju često kaotičnog panela. No, mnogi ih pamte po varijaciji “Who’s line is it” u kojoj se komičari izmijenjuju s brzim šalama. Iako vrve šalama na račun poznatih osoba iz britanskog javnog života, njihov humor puno je direktniji nego američki, ali i crniji. Na Youtubeu postoje razni kompilacijski videi, od kojih su neki bili i kontroverzni, poput vica Frankieja Boylea o kraljici.. (Guardian).