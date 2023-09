Naše održive alternative savršena su zamjena za mnoga biljna ulja i životinjske masti

Jesti piljevinu vjerojatno je zadnja stvar koja vam pada na pamet, no to bi se moglo promijeniti zahvaljujući estonskom startupu ÄIO, osnovanom 2022., koji je osmislio način proizvodnje masti i ulja iz industrijskog otpada s pomoću mikrobne fermentacije. Znanstvenici su razvili soj kvasca (nazvan ‘crvena buba’) koji može konzumirati celulozne šećere u nusproizvodima poljoprivrede i drvne industrije kao sirovinu. “Ono što smo razvili vrlo je slično kuhanju piva, pri čemu se kvasac koristi za pretvaranje šećera iz ječma u alkohol, a hmelj se dodaje za okus”, rekao je suosnivač startupa Petri-Jaan Lahtvee. Objasnio je kako to radi u najjednostavnijem obliku: “Koristimo drugu vrstu kvasca koji pretvara šećere iz industrijskih popratnih tokova, ali ne u etanol već u masti i ulja. To je u osnovi vrlo prirodan proces, poput fermentacije”. Tportal