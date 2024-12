Kad molitva pređe granicu zakona: Tko čuva ovce od vukova u haljama?

Treba li u Hrvatskoj posebno nadzirati vjerske zajednice ako postoje naznake protupravnog djelovanja, što je praksa u nekim drugim zemljama i može li država u takvim slučajevima napraviti više za zaštitu žrtava? Glavna su to pitanja koja se nameću nakon nedavnog javnog istupa bivše članice vjerske zajednice ‘Riječ Života‘. Mnoge europske zemlje, poput Njemačke, Belgije i Francuske, imaju državna tijela koja se sustavno bave praćenjem i borbom protiv ‘sektaških delikata’. S obzirom na to da u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu ne postoji riječ sekta, sektaško ponašanje u ovom kolokvijalnom prijevodu podrazumijeva bilo koju vrstu protupravnog djelovanja neke vjerske zajednice. Da bi nešto imalo obilježja sektaškog ponašanja mora zadovoljiti niz kriterija – od manipulacije, odvajanja od obitelji, pa do napada na privatnost i proganjanja nakon odlaska. tportal