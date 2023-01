Ajme lipote

Most se nalazi na nadmorskoj visini od 70 metara, iznad kanjona rijeke Cetine. Most je dio omiške obilaznice, ceste koja se stanovništvu obećava već desetljećima kao rješenje problema ogromnih gužvi između Omiša i Splita u ljetnim mjesecima. Inače, most povezuje dva tunela – Omiš i Komorjak, a dugačak je 152 metra. Ono što upada ljudima u oči jest vidljiva visinska razlika, no iz Hrvatskih cesta uvjeravaju kako je to normalno i kako će biti iznivelirano kada radovi budu pri kraju. Index