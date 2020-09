Viseći most 1915 Çanakkale bit će dug 3563 metra (s prilaznim vijaduktima 4608 metara). Neće biti najduži most na svijetu, nego most s najvećom dužinom ceste/željeznice. Izgradnja mosta koštat će oko 3 milijarde dolara (oko 10 puta više od Pelješkog mosta), a mostarina bi trebala iznositi oko 15 eura plus PDV. Jutarnji…