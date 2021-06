Don Quijote se prebacuje na borbu s mostovima?

Startup Vortex iz Španjolske razvio je visoke vjetrenjače bez lopatica – to su bijeli stupovi postavljeni u zemlju, a izgrađeni su tako da mogu oscilirati u tlu zbog jačine vjetra. To je fenomen koji arhitekti pokušavaju izbjeći kod gradnje zgrada kako se građevina ne bi tresla previše, no u ovom slučaju će koristiti kako bi se dobila 50 posto jeftinija energija. 24sata