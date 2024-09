Kulturni proizvod in the making u Tvornici kulture

. Primjerice, ako ste sinoć očekivali da će legendarni njemački pioniri industrijskog noisea u glazbi, Einstürzende Neubauten, odsvirati jedan od onih “Greatest Hits” koncerata poput onoga koji smo imali priliku vidjeti kad su zadnji put nastupali u Hrvatskoj, točnije na šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila u sklopu SuperUho Festivala 2015. godine, onda ste mogli ostati zatečeni nedostatkom “hitova” na setlisti. Ako ste, pak očekivali simfoniju buke poput primjerice one iz zloglasnog videa u široj uporabi naslovljenog jednostavno “Autobahn“, onda ste već skoro četiri desetljeća u raskoraku s bendom. Njihova je glazba možda postala pitomijom, melodičnijom i manje šokantnom, a tekstovi gotovo filozofski u svom propitivanju jezika i komunikacije. U svakom slučaju to je nešto više od tipičnog koncerta i možda je previše za one koji su došli čuti hitove i zabaviti se. Vanzemaljci ovog planeta će vam pak reći da je ovo bilo upravo po njihovoj mjeri. Ravno do dna