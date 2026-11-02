Možda puno troši, ali je barem lijepa zgrada

S porastom potražnje za umjetnom inteligencijom, podatkovni centri preplavljuju predgrađa i izazivaju oštre reakcije javnosti zbog goleme potrošnje energije, vode i prostora. Budući da su dosad građeni isključivo po principu stroge učinkovitosti i inženjerske isplativosti, stručnjaci upozoravaju na nužnost uključivanja arhitekata. Dok neki predlažu tek estetske zahvate na pročeljima, vizionari zagovaraju smisleniju integraciju u okoliš – od recikliranja otpadne topline do pretvaranja centara u javne prostore. Bez obzira na visoke troškove i sigurnosne prepreke, cilj je pretvoriti ove zatvorene industrijske kutije u održiviji i prihvatljiviji dio zajednice. Dezeen