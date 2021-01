Kad su u pitanju humanoidni roboti koji izgledaju i kreću se kao ljudi, koji govore i obdareni artificijelnom inteligencijom mogu učiti, tu već imamo mali zazor i strah da jednog dana – kao u nekom sci-fi filmu – pametni roboti ne ovladaju svijetom. Takvi podvojeni osjećaji javljaju se kod mnogih kad gledaju humanoidni robot Sophiju, čiji je prototip javnosti prikazan još 2016. i do danas usavršavan. Sophia je na tom stupnju da sama može odgovoriti u čemu bi mogla biti dobra: „Socijalni roboti poput mene mogu voditi brigu o bolesnima i starijima. Mogu komunicirati, dati terapiju i osigurati socijalnu stimulaciju, čak i u teškim situacijama.“ Novi list

Makers of Sophia the robot plan to mass produce thousands of robots by the end of 2021 https://t.co/sn7T4N3wGR pic.twitter.com/6Dv1RNewZi

— Reuters (@Reuters) January 25, 2021