Demokratska mladež
Mreža mladih iz Obamine kampanje 2008. preuzima vodeće političke dužnosti u SAD-u
Mreža milenijalaca i mlađe generacije X, nadahnuta predsjedničkom kampanjom Baracka Obame 2008. godine, danas ostvaruje sve veći politički utjecaj u američkoj politici. Nekadašnji volonteri, aktivisti i pristaše vode gradove, sjede u parlamentima saveznih država te su na izborima na polovici mandata 2026. osvojili važne funkcije, poput senatorskog mjesta u Teksasu i guvernerske dužnosti u Iowi. Iako mnogi zadržavaju Obaminu poruku zajedništva i optimizma, njihove politike prilagođene su novom vremenu – obilježenom strahom od umjetne inteligencije i ambicioznijim reformama. Istodobno se i sam Obama, suočen s političkim cinizmom, okrenuo oštrijim taktičkim potezima. Jutarnji prenosi The Economist