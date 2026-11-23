Bivši američki predsjednik Donald Trump upozorio je guvernera Floride Rona DeSantisa da se ne kandidira za predsjednika 2024. godine, ocijenivši da bi to naštetilo Republikanskoj stranci. “Mislim da bi napravio grešku. Mislim da se bazi to ne bi svidjelo”, rekao je bivši predsjednik za Fox News, kako prenosi BBC. Ako bi DeSantis najavio predsjedničku kandidaturu, Trump kaže da bi otkrio “stvari o njemu koje neće biti baš laskave – ja o njemu znam više nego itko, osim, možda, njegove supruge”. Trumpovi komentari došli su samo nekoliko sati nakon američkih međuizbora na kojima je DeSantis ponovno, zvijezda u usponu tvrde desnice, izabran za guvernera Floride. Jutarnji Vezano uz moguću Trumpovu kandidaturu na predsjedničkim izborima 2024. politički analitičar Dražen Lalić ističe: “Ako se Trump ponovno kandidira, bit će veliki pritisak na Baracka Obamu da postane predsjednički kandidat demokrata.” Index