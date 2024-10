Kad sam se zadnji put popentrao, činio mi se manji

Mount Everest je s 8848 metara najviša planina na svijetu, no i dalje raste i svake godine je sve viši, tvrde kineski znanstvenici sa Sveučilišta za geoznanosti u Pekingu koji su upravo objavili studiju o tom anomalijskom rastu planine u časopisu Nature Geoscience. Prije 89.000 godina, spojili su se vodeni sustavi rijeke Kosi i rijeke Arun, nakon čega je Everest godišnje rastao za 0,2 do 0,5 milimetara te je do sada narastao za 15 do 50 metara. Znanstvenik Jin-Geo Dai, jedan od vodećih autora studije, objašnjava rast Eversta podizanjem kopnene mase na Zemljinoj kori kada se težina površine smanjuje. HRT