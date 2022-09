Što nam savjetuju stručnjaci?

Kupili smo peć na pelete za nešto manje od 9000 kuna i uklonili dotadašnju peć na drva. Cijena peleta nam je bila O.K., mislili smo da će nam grijanje biti ekonomičnije i čišće, jer vas, kad dođete doma s posla, čeka topla kuća s obzirom da se peć i pali preko aplikacije na mobitelu. Vreća peleta od 15 kg na akciji je lani koštala do 20 kuna, inače je bila 25-30 kuna. Sada joj je cijena 69,70 kn. Sigurno trošim jednu vreću peleta dnevno. Sada ispada da bih, kad bih palila peć svakoga dana, mjesečno trošila i do 3000 kuna za grijanje plus što se plaća i dodatna struja na koju je peć spojena. Ona grije fantastično, ali trebala bih cijeli mjesec raditi samo za grijanje… Slobodna