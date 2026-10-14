MUP najavio strože kazne i nova pravila za romobile, utrke i snimanje prekršaja - Monitor.hr
Prekjučer (13:00)

Najskuplje snimanje postaje još skuplje

MUP najavio strože kazne i nova pravila za romobile, utrke i snimanje prekršaja

Izmjene Zakona o sigurnosti prometa: Najavljena su nova pravila za električne romobile te strože sankcije za ilegalne ulične utrke. Kazna za nepropisno parkiranje skače za 30 € (u posebnim slučajevima i na 300 €), a za nevezanje pojasa i nepravilan prijevoz djece na 200 €. Objave snimki prekršaja na društvenim mrežama kažnjavat će se s 800 do 2000 €, dok za bijeg od policije prijeti do 2650 € ili 60 dana zatvora. U sustav žurnih službi uključuje se i HGSS. Jutarnji, Index


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16.07.2022. (09:00)

Gazi, gazi, gazi me...

Novi Zakon o sigurnosti prometa na cestama napokon donosi pravila za vozače romobila, rola i bicikliste

U izmijenjenom Zakonu romobili, role i koturaljke postaju pomoćna pješačka sredstva, a za njihove se vozače konačno uvode pravila. Osobnim prijevoznim sredstvima smatraju se vozila s elektromotorom ne jačim od 0,6 kW i koja na ravnoj cesti ne mogu razviti brzinu veću od 25 km/h, a koja nemaju sjedeća mjesta, kao što su monocikl s motornim ili električnim pogonom, segway te romobili s motornim ili električnim pogonom. Električni romobili koji ne spadaju u kategoriju osobnih prijevoznih sredstava – oni koji voze brže od 24 kilometra na sat – moraju biti homologirani i registrirani. Svi vozači romobila, rola i koturaljki moraju nositi kacigu, u suprotnom slijedi kazna od 300 kuna. Motoristi će zbog vožnje bez zaštitne kacige biti kažnjeni s 1000 kuna. Tportal