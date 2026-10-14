Najskuplje snimanje postaje još skuplje
MUP najavio strože kazne i nova pravila za romobile, utrke i snimanje prekršaja
Izmjene Zakona o sigurnosti prometa: Najavljena su nova pravila za električne romobile te strože sankcije za ilegalne ulične utrke. Kazna za nepropisno parkiranje skače za 30 € (u posebnim slučajevima i na 300 €), a za nevezanje pojasa i nepravilan prijevoz djece na 200 €. Objave snimki prekršaja na društvenim mrežama kažnjavat će se s 800 do 2000 €, dok za bijeg od policije prijeti do 2650 € ili 60 dana zatvora. U sustav žurnih službi uključuje se i HGSS. Jutarnji, Index