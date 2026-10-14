Najskuplje snimanje postaje još skuplje

U izmijenjenom Zakonu romobili, role i koturaljke postaju pomoćna pješačka sredstva, a za njihove se vozače konačno uvode pravila. Osobnim prijevoznim sredstvima smatraju se vozila s elektromotorom ne jačim od 0,6 kW i koja na ravnoj cesti ne mogu razviti brzinu veću od 25 km/h, a koja nemaju sjedeća mjesta, kao što su monocikl s motornim ili električnim pogonom, segway te romobili s motornim ili električnim pogonom. Električni romobili koji ne spadaju u kategoriju osobnih prijevoznih sredstava – oni koji voze brže od 24 kilometra na sat – moraju biti homologirani i registrirani. Svi vozači romobila, rola i koturaljki moraju nositi kacigu, u suprotnom slijedi kazna od 300 kuna. Motoristi će zbog vožnje bez zaštitne kacige biti kažnjeni s 1000 kuna. Tportal