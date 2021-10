Opjevani grad

Ovog rujna, točnije 26. 9. Berlinčani će izaći na referendum koji predviđa nacionalizaciju više od 200 000 stanova, a koliko god to nekomu zvučalo nevjerojatno, grupa „DW und Co. Enteignen!” zaista je uputila Senatu zahtjev za eksproprijacijom. Stanovi na koje ciljaju u vlasništvu su “privatnih” tvrtki za iznajmljivanje, a posebno su im na piku one koje imaju više od 3000 nekretnina te također navode kako bi naknada iznosila znatno manje od tržišne vrijednosti. Svoj zahtjev smatraju legitimnim zbog nikad korištenoga članka 15 u Temeljnom zakonu koji kaže: „Zemljište, prirodni resursi i sredstva za proizvodnju mogu se prenijeti u zajedničku imovinu ili druge oblike javne ekonomije u svrhu socijalizacije, a kroz zakon koji uređuje vrstu i obujam naknade.” Izravno to pogađa tvrtku Deutsche Wohnen koja posjeduje 13 000 stanova. Traženih 175 000 potpisa za referendum koji se održava isti dan kad i izbori za Bundestag skupili su u nekoliko mjeseci što samo po sebi govori o raspoloženju građana. Da bi prijedlog bio prihvaćen, za njega mora glasati najmanje 25 posto svih glasača upisanih u birački spisak, otprilike 625 000 ljudi. Deutsche Welle