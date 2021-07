Administrativni problem

Dva tjedna prije uvođenja novih osobnih iskaznica, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poslalo je MUP-u dopis u kojem traži da se na novim osobnim iskaznicama uz muški i ženski spol uvede treći spol X. Pozivaju se na Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća iz 2019. godine, u kojoj se navodi da uvođenje roda nije obvezno, ali da se – ako se on navodi – trebaju omogućiti sve tri opcije. MUP je zahtjev odbio. Pravilnik o izdavanju osobnih iskaznica bio je od svibnja na stranicama e-savjetovanja, no iz MVEP-a dosad nitko nije reagirao. Vremena za izmjene pravilnika ima do ponedjeljka. N1…