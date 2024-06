Muzika sa stavom (a nije punk)

Bon Jovi, Aerosmith (oba gitarista), Slash, pokojni Ed King (Lynyrd Skynyrd) koji je imao sedam setova), Al di Meola, Vince Gill, Billy Duffy, Steve Jones, Charlie Starr i tisuće drugih naravno. Svi oni imaju identične pickupove koje je isprva po svom ukusu izradio koprivnički inovator i glazbenik i to kako kaže, nitko bolje ili lošije samo zato jer su celebovi. Pikapi za gitaru važan su dio svake električne gitare. Oni igraju ključnu ulogu u oblikovanju zvuka vašeg instrumenta. Napraviti sam svoj pickup je bilo kao alkemija za mene, ravno čudu. Kontrola zvuka na gitari, pogotovo u bendu, frekvencije koje napokon izlaze u miksu, kompresija, dinamika, senzitivnost na trzaj, ma sve. Do svjetskih zvijezda došao je putem specijaliziranog foruma za gitare, gdje je počeo razgovarati s čovjekom koji radi s glazbenicima s A-liste i koji ga je preporučio. Sve ostalo je povijest. Ravno do dna… Vrhovec inače stoji iza projekata poput Grinded Grin, Mycene, ali i drugih.