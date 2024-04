Trk u šumu

Izdanci hmelja vrlo su osjetljivi, teško se čuvaju duže vrijeme, brzo venu zbog čega se moraju konzumirati odmah nakon berbe jer je svježina ključna za njihov okus. Podsjećaju na divlje šparoge i vrlo su cijenjeni. U Belgiji i Nizozemskoj se prodaju i do 1.000 eura po kilogramu, piše East Fruit. No, sve je popularniji i u drugim zemljama. Ono što ih čini tako skupima je to što se hmelj većinom ne uzgaja za ove svrhe, nego ga pojedinci beru u svojoj okolini. Agroklub