Kontra profita i nepravednog svita

Na 55. godišnjicu smrti legendarnog revolucionara i uvjerenog komunista Ernesta Chea Guevare bolivijski predsjednik Luis Arce, sudjelujući u odavanju počasti preminulom revolucionaru, među ostalim je rekao: “Che Guevara nas je naučio da je biti revolucionar najveća ljubavi koju osoba može imati i da je u borbi za najsiromašnije i za transformaciju nepravednog društva, kapitalističkog društva koje teži samo profitu, katkad potrebno dati i svoj život.” Ernesto Che Guevara je završio medicinu, a za vrijeme studiranja je poduzeo nekoliko putovanja motociklom po cijeloj Južnoj Americi. Prešao je tisuće kilometara i svoja iskustva opisao u “Motociklističkim dnevnicima” koji su kasnije postali hit i film. Na putovanjima se uvjerio u bijedu radnika i Indijanaca, za što je krivio kapitaliste iz SAD-a i autoritarne režime koje su oni podupirali. To iskustvo ga je učinilo žestokim antiimperijalistom i marksistom. Slobodna

Che Guevara's writings on economics inform Bolivian policy today, President Luis Arce said on the anniversary of Che’s death at the hands of the US-backed dictatorship.

The official event was held in Vallegrande, Santa Cruz, where he was executed. pic.twitter.com/ptnCCYad7T

— Kawsachun News (@KawsachunNews) October 9, 2022