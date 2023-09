Lakomislenost je najskuplja opcija

Spašavanje Ukrajinca koji je išao na Biokovo u japankama platili su porezni obveznici jer HGSS se najvećim dijelom financira iz državnog proračuna. Spasioci to rade besplatno, ali novca za akcije uvijek nedostaje. “Razgovaramo i na nacionalnoj razini, imamo obećanja da će ta financiranja biti veća i snažnija, no važno je istaknuti da i lokalne sredine i jedinice lokalne samouprave moraju biti svjesnije važnosti i značaja HGSS-a i operative na terenu”, istaknuo je HGSS-ovac Marko Rakovac. Hitni medicinski prijevozi vozilom, brodom ili helikopterom strancima se ne naplaćuju. No osobe koje dolaze iz trećih država, izvan EU-a ili izvan državnih ugovora sve troškove zdravstvene zaštite korištene u Hrvatskoj snose same. Dnevnik