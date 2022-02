Najradije se ložim se na ljubav

Zbog rasta cijena plina mnogi razmišljaju o alternativnom načinu grijanja. Jedna je opcija kotao na drveni pelet, no osim velikih ulaganja, problem je i skladištenje peleta. Druga, možda bolja opcija, je grijanje toplotnom pumpom. Toplotne pumpe izvlače toplinu iz okoline, koja se može nalaziti u zraku, vodi ili zemlji. Uz pomoć dobivene energije rashladno sredstvo se isparava u izmjenjivaču topline i zatim komprimira. Rashladno sredstvo se zagrijava, te dovodi do zagrijavanja vode do željene temperature i zatim se ponovo kondenzira. Potom taj ciklus počinje ponovo. DW…