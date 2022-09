Nismo prosti, čuvamo tradiciju

“Tustopizde u izobilju – kurcoglava ni za lijek – Samoniklo jestivo bilje otoka Zlarina” naziv je knjige koji je apsolutno oduševio sve na društvenim mrežama. Njezini autori su Marina Viculin, Mirjana Randić, Željko Šatović, Danilo Dučak, Zlatko Liber, Sandro Bogdanović i Zlatko Šatović, a knjiga je predstavljena na ovogodišnjem Hrvatskom botaničkom simpoziju. Generacija žena, pokazao je projekt, koje su rođene nakon 1960-ih na otoku Zlarinu ne poznaju ili vrlo slabo poznaju biljke koje su generacije njihovih majki i baka brale i nazivale narodnim imenima. Tako otok koji je dom naše velike pjesnikinje Vesne Parun ima tustopizde, kurcoglave, mačja muda, odnosno samoniklo jestivo bilje poznato i kao divlje povrće – čovjekov najstariji izvor hrane. Konzumirali su ga na salatu, kao kuhano povrće, začin, čaj ili sirovo divlje voće. Slobodna

