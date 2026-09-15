Nacional: Pripuz gradi prvu hrvatsku energanu na otpad vrijednu 155 milijuna eura - Monitor.hr
Prekjučer (11:00)

Što ti je još jedan dimnjak

Nacional: Pripuz gradi prvu hrvatsku energanu na otpad vrijednu 155 milijuna eura

Riječ o projektu u Sisku dolazi usred političkih potresa i afera s otpadom, dok se gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i dalje lomi oko izgradnje zagrebačke energane zbog pritiska “zelenih udruga”. Dok Europa ima preko 500 ovakvih postrojenja, Hrvatska kasni cijelo desetljeće, a iz C.I.O.S.-a poručuju da su moderna postrojenja ekološki daleko prihvatljivija od klasičnih odlagališta poput Jakuševca. Nacional


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08.06.2021. (22:30)

Prijave umjesto javnih špekulacija

Pripuz Tomaševiću: Raskinite ugovor s nama ako mislite da je nešto protuzakonito

C.I.O.S. Grupa nakon čestitke na pobjedi na izborima, poslala je novo pismo zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću i njegovim zamjenicima, u kojem pozdravljaju odluku o reviziji postojećih ugovora, navodeći kako u njima nema ništa sporno. Nastavno, iz C.I.O.S-a navode kako su spremni na raskid ugovora ukoliko novo vodstvo procijeni da je to u interesu građana Zagreba. Povod pismu je najnoviji istup zamjenice gradonačelnika, koja je rekla da su se ugovori u ranijim natječajima u velikoj mjeri dogovarali “zna se kako” i kako tu praksu žele prekinuti. Ukoliko ne želite raskinuti važeće ugovore sa C.I.O.S. Grupacijom, očekujemo da prestanu izjave u javnosti o upitnosti legitimnosti i transparentnog poslovnog odnosa Grada Zagreba odnosno Zagrebačkog holdinga sa našom Grupacijom, koja je u ovom trenutku vaš partner, također navode u pismu. Index

02.05.2017. (21:22)

Zelena akcija: Tri požara u C.I.O.S.-u u tri godine, treba im oduzeti dozvolu