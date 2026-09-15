Što ti je još jedan dimnjak
Nacional: Pripuz gradi prvu hrvatsku energanu na otpad vrijednu 155 milijuna eura
Riječ o projektu u Sisku dolazi usred političkih potresa i afera s otpadom, dok se gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i dalje lomi oko izgradnje zagrebačke energane zbog pritiska “zelenih udruga”. Dok Europa ima preko 500 ovakvih postrojenja, Hrvatska kasni cijelo desetljeće, a iz C.I.O.S.-a poručuju da su moderna postrojenja ekološki daleko prihvatljivija od klasičnih odlagališta poput Jakuševca. Nacional