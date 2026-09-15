Što ti je još jedan dimnjak

C.I.O.S. Grupa nakon čestitke na pobjedi na izborima, poslala je novo pismo zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću i njegovim zamjenicima, u kojem pozdravljaju odluku o reviziji postojećih ugovora, navodeći kako u njima nema ništa sporno. Nastavno, iz C.I.O.S-a navode kako su spremni na raskid ugovora ukoliko novo vodstvo procijeni da je to u interesu građana Zagreba. Povod pismu je najnoviji istup zamjenice gradonačelnika, koja je rekla da su se ugovori u ranijim natječajima u velikoj mjeri dogovarali “zna se kako” i kako tu praksu žele prekinuti. Ukoliko ne želite raskinuti važeće ugovore sa C.I.O.S. Grupacijom, očekujemo da prestanu izjave u javnosti o upitnosti legitimnosti i transparentnog poslovnog odnosa Grada Zagreba odnosno Zagrebačkog holdinga sa našom Grupacijom, koja je u ovom trenutku vaš partner, također navode u pismu. Index