Ribanje i ribarsko prigovaranje

Prije no što ga je i fizički napao, vlasnik kluba Carpe Diem Josip Ćurković Ćos u tri je navrata dolazio na terasu Garifula i vidno uznemiren glasno upozoravao Ivana Gospodnetića. I to, prema tvrdnjama svjedoka iz Hvara, zbog toga što smatra da ovaj svoje poslovanje širi bez adekvatnih uvjeta i ometa njegov posao, a sve zahvaljujući dobrim vezama s gradskim vlastima. Sukob između Gospodnetića i Ćurkovića počeo je ranije, i to zato što je Gospodnetić nedavno uz prešutnu suglasnost gradskih vlasti svoje poslovanje počeo na druge segmente širiti bez potrebnih uvjeta i bez suglasnosti drugih suvlasnika prostora. Vlasnik kluba tri puta je išao moliti u Gariful da smanje muziku jer je bila toliko glasna da je ometala rad Carpe Diema, koji ima limit za glasnoću glazbe. A Gariful je montirao zvučnike i gore i dolje, a registriran je kao riblji restoran, a ne noćni klub. Nacional