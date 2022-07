Ruski igrač

Nakon predavanja Džordana Pitersona, hrpa ljudi u dvorani Lisinski nagrnula je s Pitersonovim rastvorenim knjigama u rukama zatražit posvetu. Na predavanje sam došao sa svojom poznanicom Brankom, Pitersonovom fanatičnom obožavateljicom. Povukla me za ruku da stanemo u red za potpise. Bilo je kao kad se u Jugoslaviji pred dućanima čekalo za kavu. Nije mi se to sviđalo. A još manje mi se svidjelo kad se prije nas u red progurao mostovac Grmoja. Ima ta nabita ramena kao neki neretvanski ragbijaš i naravno da me bez problema izgurao. Da, on je čak i u Saboru čitao Pitersonovu knjigu. Očito je naučio lekciju. Možda je Pitersona počeo čitat nakon što je on prije par godina pred Plenkovićem ispao poraženi jastog. Nakon svađe Svirca i Grmoje, upleo se i sam Piterson. Nova zgoda Nacionalne groupie.