Pozitivac iz Murtera

Ej, Tomislave, vrijeme je da se napravi spomenik Bandiću! Oslobođen je svih optužnica, dosje mu je čist kao bijela, čipkana maramica Natalije Price. A vi iz Možemo! čak niste uspjeli na sudu ni oborit njegovu mjeru o isplati plaća za roditelje odgojitelje. Ako Tuđman ima spomenik u svakoj selendri, valjda je i Bandić barem jedan zaslužio u Zagrebu! Ja ću se pobrinut za to”, doviknuo sam gradonačelniku dok je u pratnji nove pročelnice za kulturu razgledavao skulpture na otvorenju 14. Trijenala kiparstva u Gliptoteci. Rekao mi je: “Samo izvoli”! Nisam mogao iščitat je li to izrekao ironično ili stvarno to misli. Možda je shvatio da postaje previše nepopularan i da mu treba neki novi pristup javnosti. To da on inicira podizanje spomenika Bandiću prikazalo bi ga u sasvim novom svjetlu. Građani bi to znali cijeniti. Nacionalna groupie s još jednom suludom idejom u novoj zgodi.