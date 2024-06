Nogometne reklame

Namočio sam vaticu u šljivovicu, krenuo je trljat po rupici u koži koju sam izbušio kemijskom.

Do mene je ubrzo došao konobar, zamolio me da prestanem to radit.

“Gospodin Banožić ne želi trpjeti provokacije na račun njegove nevolje”, rekao je.

“Ništa ga ja ne provociram”, nastavio sam vaticom trljati kožu na ruci. “On mi je samo dao ideju kako mogu unijet alkohol u sebe, a da ne moram kroz usta konzumirat… Ne moram želudac iritirat nego se kroz kožu napijem.”

“Gospodin Banožić vam još jednom poručuje da prestanete izvodit ovu svinjariju kojom vrijeđate njega i ugled ove kavane. Ponašate se kao da ste u nekoj zadnjoj birtiji uz prugu.”

“Što hoćete od mene? Tu mi nešto prigovarate, umjesto da mi budete zahvalni… Upravo sam eksperimentirao i jasno na sebi dokazao da je moguće ono što ste rekli u intervjuu za RTL – da vam je alkohol u krv ušao preko kože. Evo, i meni je… Osjećam kako mi daje snagu, polet, želju za akcijom… Pouzdan znak da sam pripit. Ajmo u neku akciju, povedite me u lov!” Nova zgoda Nacionalne groupie.