Na plećima Agrokora do Kolone sjećanja

Ispred glumačke akademije stajala je skupina studenata. Jedna cura držala je transparent na kojem je pisalo: “Ne trebamo poduku pijanih, vulgarnih profesora!” Probijao sam se kroz svu tu ekipu prema ulazu u akademiju. Nadomak porte, začuo sam: “Šta je Svirac, ideš svom dragom Prohiću… Nemaš ti srama! Znamo da ti je svojevremeno sredio da besplatno stanuješ u prostorijama HNK u Varaždinu!” Zašto bih se sramio? To je bilo prije dvije godine, kad me Možemo! izbacio iz gradskog stana. Prohić me angažirao da za varaždinski HNK napišem dramu o onoj ženskoj koja je ubila vlastitu sestru i godinama njezin leš držala u škrinji za zamrzavanje…” Uletio sam u zgradu Akademije, popeo se do kabineta profesora Ozrena Prohića. Priznao sam mu da sam došao do njega iz određene profesionalne, novinarske znatiželje. Rekao sam mu da sam čuo snimku na kojoj ga je netko od studenata tajno snimao dok je, sav izvan sebe, u povišenom stanju komentirao generalnu probu predstave koju je neka studentica pripremila za diplomski ispit, vrijeđao studente. Nije mi tu bilo ništa tako strašno, kaže Svirac u novoj zgodi.