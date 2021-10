Baš kako je to Milan nekada radio

“Kažu da psi poprime osobine svojih gospodara. To se jasno vidjelo po psu Vesne Pusić. Stalno kao da se imao potrebu nadmetati. Pa čim je vidio što je napravila Kolindina kujica, on se napeo i ispustio po travnjaku puno više komada nego Kika. Vesna Pusić je mrtvo hladno krenula dalje. ‘A ko će to počistit!?’. Pusić je s visoka predsjednici odvratila da njezin pas na taj način prosvjeduje protiv Bandićeva preuređenja Trga žrtava fašizma” – piše Pavle Svirac u svojoj kolumni Nacionalna groupie u Nacionalu.