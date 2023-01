Kud baš Kongo, crni Pavle

Pavle je pred novogodišnju noć ukrao novčanicu od 50 kuna svom cimeru koji se još nije vratio iz Katara. To mu je bila dovoljno dobra ulaznica za obližnji restoran Tač, gdje je ugledao premijera Plenkovića. Na kaminu iznad njega, poput malog kralja restorana, sjedio je smeđi, plišani medvjedić. Istog takvog kupila mi je mama za Božić kada sam imao pet godina. Ustao sam, otkoračao do kamina. Onako supijan pokušao sam dohvatiti tog medvjedića. Trknuo sam ga rukom. Medvjedićeva glava završila je u Plenkovićevu krilu, a oko u tanjuru. Bez sumnje (i oka), bio je to stari, bremeniti medvjedić koji se jednim krivim potezom rasuo u komade. Plenković je žlicom zagrabio oko u juhi i stavio na stol kao smireni kirurg. Novogodišnja zgoda je završila ok, nazdravljajući s premijerom.