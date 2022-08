Mokri snovi

Nakon što ovo pročitate, ma koliko bili siromašni, nećete više imat izgovor da si ne priuštite boravak na Jadranu. I ja sam tako mislio dok me sila nije natjerala da promijenim mišljenje. Iz šupe sam uzeo Čumandrin vojni šator iz Domovinskog rata i busom zapalio do Mošćeničke Drage. Prvu noć sam odmah s dvije boce vina otišao na glavnu plažu i tamo sjeo na udobne ležaljke za bogate, nije bilo nikakvog čuvara. Pio sam vino, gledao more i za sto kuna osjećao se kao bogataš. Onda sam još skužio da u kampu postoji ograđeni dio za nudiste, tamo je mjesto za šator bilo još jeftinije. Usred noći sam se probudio i vidio da suhe grančice ispod mene gore. U panici sam se podigao i krenuo pišat po malom plamenu. Dok sam to radio nešto me osvijetlilo, neka ekipa, kamere. Pogledam bolje i kao u noćnoj mori vidim Plenkovića, ministra Božinovića, kamere HTV-a… A onda i reporterku i moju prijateljicu Dijanu Roko. Božinović mi je pljeskao. “Evo s kakvom minimalnom opremom naši građani dobrovoljci gase požare po šumama!” – govorio je u kameru. Nova zgoda vatrogasca Nacionalne groupie.