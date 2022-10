Kud baš na nju naleti

U depresiji sam. Ne želim više živit od novinarstva. U tom poslu najbolji rano odlaze u smrt. Ovo kobno ljeto skončali su Masle, Matijanić, sad i Mislav Bago. Novinari su ovo ljeto postali glavne vijesti u medijima. A to je znak da se nešto loše događa. Moram izaći iz tog posla dok još nije kasno. Da, i kud me vodi taj Krolo, novinarska ekipa? Mislimo da je to neka dinamika, a zapravo uvijek se sve ponavlja, samo u raznim varijacijama. I onda još moramo slušat, intervjuirat odurne političare, te plitke, dosadne budale. Slušat svakodnevno njihova sranja. Dosta mi je i tog ogavnog alkohola. A on je sastavni dio u novinarskom poslu. Svaku večer moraš se napit do besvijesti samo da zaboraviš. Jedino se alkoholom možeš resetirat. Uz vino, konobar porijeklom iz Mostara donio nam je na stol fritule. I to me totalno slomilo. Jer sam se sjetio kako sam na prošlom Adventu ukrao u Martićevoj Mislavu Bagi čašu fritula. Ma zapravo nisam ukrao, on mi ih je dao jer vidio je da sam ih željan. Takav je Bago bio. Nacionalna groupie u bolnom prisjećanju.