Korisni idiot vladajuće kaste

Dio puta do Međugorja prošli smo busom, dio pješke. Lagana drhtavica me spopala dok smo se po kamenoj stazi uspinjali do Gospinog kipa, do onog mjesta na kojem se osamdesetih malim pastiricama ukazala Gospa i prenijela im poruke ljubavi, mira i nade. Pokazao sam na Zdravka Mamića. Gore na brdu nešto je glasno objašnjavao hodočasnicima kao da su Dinamovi igrači koji su loše odigrali tekmu. “Kad već Gospa uslišava vaše najbanalnije molitve, molite je onda i za spas Dinama! Da prosvijetli Bed Blu Bojse!” “Mučki provokatoru! Ja da molim Gospu za spas Dinama!? Meni su oteli Dinamo i protjerali me iz Hrvatske!” izderao se Mamić. “Nije bitno čiji je Dinamo! Bitno je da opstane! A vas Gospa sluša! Povedite molitvu!” Na koljena su se spustili svi do jednoga, baš kao da im se sam Mojsije obratio. Jedino je Mamić ostao stajati. Nova zgoda Nacionalne groupie.