“Jučer smo primili vijest da je Europska komisija odobrila Hrvatskoj plan da produlji koncesiju Bina-Istri do 2039., što podrazumijeva investiciju vrijednu 197 milijuna eura, koja uključuje drugu cijev tunela Učka i puni profil autoceste na Kvarneru, koja je već u Primorsko-goranskoj županiji,” rekao je ministar mora, prometa i infrastrukture u Novom Vinodolskom. “Ugovor će se produljiti do 2039., iako smatramo da će se krediti vratiti nešto ranije i otplatiti ta investicija do 2037., a nakon toga sve će postati vlasništvo RH, čitav Istarski ipsilon, uključujući i dvije cijevi tunela Učka”, istaknuo je. Index