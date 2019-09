Što za vikend? Evo!

BBC preporuča ‘Apollo 11’, dokumentarac o spuštanju na Mjesec, horor ‘Midsommar’ o dnevnoj jezi, dokumentarac ‘For Sama’ u bolnici u Alepu, Tarantinov novi ‘Once Upon a Time… in Hollywood’, južnokorejsku crnu komediju ‘Parasite’, ‘The Souvenir’ o ljubavi mlade djevojke i starijeg muškarca koji voli droge i operu, istinita priča ‘Fighting With My Family’ o Engleskinji koja postaje hrvačica (trailer gore), Ken Loachev ‘Sorry We Missed You’ o prekarnom radniku…