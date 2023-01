Požuri polako

Svjedočili smo “velikoj ostavci”, “tihom otkazu”, pa i “tihom zapošljavanju”, no tu nije kraj fenomenima i trendovima na tržištu rada – najnoviji je “boomeranging”, poznat i kao “veliko žaljenje”. “Bumerang” u prenesenom smislu označava “postupak ili sredstvo koje se okreće protiv onoga koji se njime služi”, a na tom je tragu i najnoviji fenomen koji se odnosi na zapošljavanje bivših zaposlenika, odnosno na “žaljenje zaposlenika nakon što su dali otkaz”. Trend je primijetio Anthony C. Klotz, izvanredni profesor menadžmenta na UCL School of Management u Londonu, također tvorac izraza “velika ostavka”. Premda se za većinu radnika odluka o tihom otkazu tijekom pandemije pokazala dobrom jer im je karijera krenula uzlaznom putanjom, postoji skupina ljudi čiji karijerni zaokret nije išao prema planu. Rezultati istraživanja pokazuju da 41 posto ljudi smatra da su prebrzo dali otkaz na starom poslu, a 43 posto priznaje da im je na starom poslu ipak bilo bolje. Tportal