Portret koji se ne zaboravlja lako

Edgar Allan Poe nezaobilazan je simbol Noći vještica, a njegov prepoznatljivi mračni imidž duguje portretu Ultima Thule, nastalom 9. studenoga 1848. godine. Riječ je o dagerotipiji snimljenoj svega nekoliko dana nakon što je Poe preživio pokušaj samoubojstva i noć teškog opijanja. Iako je originalna srebrna ploča nestala oko 1860. godine, iznimno precizan, ali unekoliko sablastan prikaz njegovog ispaćenog lica ostao je sačuvan na kopijama. Taj je nesretni trenutak zauvijek oblikovao viziju tragičnog romantičarskog pjesnika u pop-kulturi te potvrdio Poeovu fascinaciju ranom fotografijom i modernom tehnologijom. Open Culture