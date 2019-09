Prevari me ako možeš

U 98 posto slučajeva dovoljna su samo dva podatka o osobi da bi joj haker mogao ukrasti identitet – mjesto i datum rođenja, kaže u intervjuu Voxu sigurnosni konzultant Frank Abagnale, kojeg smo upoznali preko filma Uhvati me ako možeš s Leonardom DiCaprijom u glavnoj ulozi. Kaže još da se ne smije sve osobne informacije pohraniti u oblaku ili na jednom računalu. Prošli je mjesec objavio knjigu Scam Me If You Can o savjetima kako se sačuvati od prevaranata.