Stavite si u planer

I to oni koji su putovali, bilo na godišnje odmore i ljetovanja ili na jednodnevne izlete. No, u pozadini se nalazi i pomalo tužna statistika – čak 51 posto stanovnika nije uopće putovalo, i to zbog nepriuštivosti ljetovanja. No, oni koji su mogli, na višednevnim privatnim i poslovnim putovanjima po Hrvatskoj i u inozemstvu u 2023. prosječno po putovanju trošili su oko 386 eura ili oko 68 eura po danu. Od ukupnih 5,7 milijuna njihovih višednevnih putovanja (s dva i više noćenja), pet milijuna bilo je privatnih, na kojima su građani ukupno potrošili 1,7 milijardi eura, od čega 921 milijuna eura na 3,2 milijuna putovanja po Hrvatskoj, a 815 milijuna eura na 1,7 milijuna putovanja u inozemstvu, i to najviše u BiH, zatim u Italiji, Sloveniji te Njemačkoj i Austriji. N1