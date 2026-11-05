Nekome hobi, nekome posao

Violette Morris zvali su ‘hijenom Gestapoa’ zbog nemilosrdnih metoda ispitivanja. Ova Francuskinja bila je olimpijska boksačica i plivačica, ali su je izbacili iz tima jer je nosila muško odijelo, pa je ona prešla drugoj strani i postala špijunka Trećeg Reicha. Ona je jedna na listi 5 najgorih ubojica koje nisu bile toliko poznate javnosti.