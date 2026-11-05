Nekome hobi, nekome posao

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Najveći masovni ubojice: Od okrutnih vladara do najsmrtonosnijih pojedinaca
Ljudska povijest pamti masovna stradanja, no titula najsmrtonosnijeg vladara pripada kineskom vođi Mao Zedongu, čije su represivne politike i glad tijekom “Velikog skoka naprijed” odnijele najmanje 45 milijuna života. Slijede ga Džingis-kan s oko 40 milijuna žrtava, Josif Staljin (6–20 milijuna), Adolf Hitler (11 milijuna) te belgijski kralj Leopold II. (8–11 milijuna). Izvan političkih režima, finski snajperist Simo Häyhä s potvrđenih 500+ pogodaka drži rekord u ratnim sukobima (poznat kao Bijela smrt), dok je Kolumbijac Luis Garavito s više od 140 potvrđenih žrtava najozloglašeniji serijski ubojica u povijesti. All that’s interesting
- No, na vrh mnogi smještaju Vasilija Blohina, koji je bio glavni egzekutor sovjetskog NKVD-a, kojeg je 1926. osobno odabrao Staljin. Predvodeći tim za egzekucije, Blohin je vlastoručno pogubio najznačajnije političke zatvorenike režima. Njegov najpoznatiji i najsuroviji poduhvat dogodio se u proljeće 1940. godine, kada je u logoru Ostaškov u samo 28 noći osobno ustrijelio 7.000 poljskih časnika, održavajući prosjek od 250 ubojstava po noći. Zbog tog se zloglasnog čina smatra najproduktivnijim službenim krvnikom u ljudskoj povijesti. Umro je 1955. godine. Guiness World Records