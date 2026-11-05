Najveći masovni ubojice: Od okrutnih vladara do najsmrtonosnijih pojedinaca - Monitor.hr
Prekjučer (16:00)

Nekome hobi, nekome posao

Najveći masovni ubojice: Od okrutnih vladara do najsmrtonosnijih pojedinaca

Ljudska povijest pamti masovna stradanja, no titula najsmrtonosnijeg vladara pripada kineskom vođi Mao Zedongu, čije su represivne politike i glad tijekom “Velikog skoka naprijed” odnijele najmanje 45 milijuna života. Slijede ga Džingis-kan s oko 40 milijuna žrtava, Josif Staljin (6–20 milijuna), Adolf Hitler (11 milijuna) te belgijski kralj Leopold II. (8–11 milijuna). Izvan političkih režima, finski snajperist Simo Häyhä s potvrđenih 500+ pogodaka drži rekord u ratnim sukobima (poznat kao Bijela smrt), dok je Kolumbijac Luis Garavito s više od 140 potvrđenih žrtava najozloglašeniji serijski ubojica u povijesti. All that’s interesting

  • No, na vrh mnogi smještaju Vasilija Blohina, koji je bio glavni egzekutor sovjetskog NKVD-a, kojeg je 1926. osobno odabrao Staljin. Predvodeći tim za egzekucije, Blohin je vlastoručno pogubio najznačajnije političke zatvorenike režima. Njegov najpoznatiji i najsuroviji poduhvat dogodio se u proljeće 1940. godine, kada je u logoru Ostaškov u samo 28 noći osobno ustrijelio 7.000 poljskih časnika, održavajući prosjek od 250 ubojstava po noći. Zbog tog se zloglasnog čina smatra najproduktivnijim službenim krvnikom u ljudskoj povijesti. Umro je 1955. godine. Guiness World Records

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Jednostavniji razlozi

Gdje griješimo kad su u pitanju masovni ubojice?

“Nakon što se zna da ste počinili ubojstvo, bilo kakva ekscentričnost postaje dokaz mentalne bolesti“, kaže Joel Dvoskin, profesor s psihijatrije Sveučilištu Arizona. “Utješno je misliti ‘to nisam ja’. U stvarnosti većina ljudi ubija zbog ljutnje, osvete, ljubomore ili pijanstva. Anti-socijalno ponašanje, zlouporaba opojnih droga, siromaštvo i povezanost s kriminalnim skupinama su mnogo bolji pokazatelji opasnog ponašanje od ludila“, kaže Dvoskin. Ozy

03.09.2015. (08:07)

Oslobođeni suosjećanja

5 najokrutnijih ubojica za koje niste čuli

Violette Morris zvali su ‘hijenom Gestapoa’ zbog nemilosrdnih metoda ispitivanja. Ova Francuskinja bila je olimpijska boksačica i plivačica, ali su je izbacili iz tima jer je nosila muško odijelo, pa je ona prešla drugoj strani i postala špijunka Trećeg Reicha. Ona je jedna na listi 5 najgorih ubojica koje nisu bile toliko poznate javnosti.