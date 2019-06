Najviše mladih sluša glazbu više od četiri sata dnevno, najčešće na internetu

U anketi su sudjelovali mladi od 15 do 30 godina, a najveći broj njih, više od 70 posto iz skupine je od 19 do 24 godine. Više od polovine pristupnika anketi nije znalo navesti niti jedan streaming servis u Hrvatskoj za legalno slušanje glazbe. Navodno više od 65 posto ispitanika voljno plaćati glazbu na mjesečnoj razini, pri čemu je najveći dio onih koji bi za glazbu izdvojili i do 50 kuna mjesečno. Tportal