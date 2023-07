Imat ću aktivan odmor - otići na more i čistiti

Toplinski val se razvio 2013. uz obalu Aljaske i ubrzo se proširio sve do Meksika duž pacifičke obale Sjeverne Amerike. Zadržao se mnogo dulje nego što je itko očekivao ostavivši razorne posljedice na ribarstvo, izazvavši cvjetanje otrovnih algi, a doveo je i do izgladnjivanja morskih ptica koje su imale problema u potrazi za hranom. Oni mogu biti intenzivniji i trajati dulje od vrućih razdoblja na površini oceana, iako to varira od obale do obale, piše Science Alert. Neobično tople podzemne temperature oceana povezuju se s najezdom invazivnih riba paunova u nova obalna područja duž jugoistočne obale SAD-a i dovele su gotovo do kolapsa ribolova jastoga, čija se vrijednost broji u milijunima dolara. N1