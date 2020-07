“Ukoliko svu krivnju za svoju sliku u medijskome ogledalu budu tražili isključivo u novinarima koje bi lustrirali i optuživali za linč i harangu kad objave ono što sami za sebe pred kamerama kažu, od Timove sretne Hrvatske neće biti ništa. Mi ćemo sebi na dnevnoj bazi govoriti Stay calm, stay calm, a oni prema Timovim uputama mantrati: Stay calm and govern on! Mislim da bi dijelu Vlade puno bolje legla parafraza one stare: E da nije harangi, kleveta i laži, i mi bismo bili miliji i draži!”, piše Nela Vlašić za Autograf.