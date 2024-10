Narada kao dobar marketing

Kang je do 2016. godine bila poznata isključivo u Južnoj Koreji, a onda je za roman Vegetarijanka osvojila nagradu Booker. Prijevodom tog romana na engleski, odnosno samom nagradom, osvojila je zapadne zemlje i postala jedna od najvažnijih autorica svijeta. Nakon objave njezine su knjige rasprodane. Samo u Južnoj Koreji prodano je oko 130 tisuća primjeraka njezinih knjiga. Na hrvatskom izdanju njezine knjige izdaje Hena, a Nobel je iznenadio i njih. Kad je dobila Bookera za Vegetarijanku, kupili smo prava. Sva korejska književnost koju smo do sad objavili kod nas se dobro čita, ljudi vole njihove autore, vole te nepoznate svjetove koji su nam, ne volim to reći, ali egzotični – rekla je iz Hene Nermina Husković, koja je najavila novo izdanje knjige, ali i druge naslove. tportal